В Рязани уволенный после скандального корпоратива чиновник стал директором ЦРКИ

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Кириченко назначили на должность директора 10 апреля. Ранее директором АНО был Устин Богачев. Известно, что учредителем автономной некоммерческой организации является региональной правительство. Центр занимается инвестиционным сопровождением объектов исторической недвижимости, помогает предприятиям, занимающихся народным промыслом.