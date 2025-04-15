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В Рязани уволенный после скандального корпоратива чиновник стал директором ЦРКИ
Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Кириченко назначили на должность директора 10 апреля. Ранее директором АНО был Устин Богачев. Известно, что учредителем автономной некоммерческой организации является региональной правительство. Центр занимается инвестиционным сопровождением объектов исторической недвижимости, помогает предприятиям, занимающихся народным промыслом.

Уволенного после скандального новогоднего корпоратива в мэрии Евгения Кириченко назначили директором АНО «Центра креативных индустрий». Об этом стало известно РЗН. Инфо во вторник, 15 апреля.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Кириченко назначили на должность директора 10 апреля. Ранее директором АНО был Устин Богачев.

Известно, что учредителем автономной некоммерческой организации является региональной правительство. Центр занимается инвестиционным сопровождением объектов исторической недвижимости, помогает предприятиям, занимающихся народным промыслом.

Напомним, Евгений Кириченко был начальником управления земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани.

Его объявили главным организатором корпоратива, видео которого стали скандальными.