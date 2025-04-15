Скончалась российская актриса Татьяна Вилькина

Ей был 51 год. По информации канала, причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность. Она скончалась у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве. Татьяна Вилькина играла в фильмах «Ретро вдвоем», «Тартюф», а также выступала режиссером и автором сценария нескольких документальных лент.

Скончалась российская актриса Татьяна Вилькина. Об этом сообщает SHOT.

Ей был 51 год.

По информации канала, причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность. Она скончалась у себя дома в Большом Тишинском переулке в Москве.

Татьяна Вилькина играла в фильмах «Ретро вдвоем», «Тартюф», а также выступала режиссером и автором сценария нескольких документальных лент.