Рязанским водителям рекомендовали сменить зимнюю резину на летнюю

Там отметили, что в конце недели в Центральной России синоптики прогнозируют июньскую погоду — ожидается до +20 градусов. «В таких условиях езда на шипованной резине может быть опасна увеличением тормозного пути, ухудшением управляемости машины, потерей шипов и более дорогим сервисным обслуживанием», — отметили в сообщении.