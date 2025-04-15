Рязанские супруги сделали из родительского дома музей крестьянского быта

Большинство экспонатов передали родственники и друзья семьи. Музей начал создаваться стихийно около пяти лет назад. Теперь экспозиция сожержит множество удивительных для современного человека предметов. В ней есть крынки всех форм и размеров, упряжь, огромная бочка для воды, керосинки, ткацкий станок, самовары, вышитые рушники, прялка, ухваты, ступы и крестьянские люльки. Основные посетители — родные, друзья и знакомые супружеской пары. Также в музее бывают ученики Заборьевской школы.

Рязанские супруги сделали из родительского дома в Заборье музей крестьянского быта и истории своих семей. Об этом пишет ИД «Пресса».

Большинство экспонатов передали родственники и друзья семьи.

Музей начал создаваться стихийно около пяти лет назад. Теперь экспозиция сожержит множество удивительных для современного человека предметов. В ней есть крынки всех форм и размеров, упряжь, огромная бочка для воды, керосинки, ткацкий станок, самовары, вышитые рушники, прялка, ухваты, ступы и крестьянские люльки.

Основные посетители — родные, друзья и знакомые супружеской пары. Также в музее бывают ученики Заборьевской школы.