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Опубликован прогноз погоды на 16 апреля в Рязанской области
В среду, 16 апреля, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +3,+8 градусов, днем +16, +21 градус.

Опубликован прогноз погоды на 16 апреля в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 16 апреля, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +3,+8 градусов, днем +16, +21 градус.