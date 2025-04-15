Опубликован прогноз погоды на 16 апреля в Рязанской области
В среду, 16 апреля, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +3,+8 градусов, днем +16, +21 градус.
Опубликован прогноз погоды на 16 апреля в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ГУ МЧС.
В среду, 16 апреля, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью составит +3,+8 градусов, днем +16, +21 градус.