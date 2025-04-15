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Названы цели России после окончания СВО
Нарышкин отметил, что стратегические цели России останутся прежними даже после завершения конфликта. Условия мирного соглашения включают обязательное установление безъядерного нейтрального статуса Украины, а также демилитаризацию и денацификацию украинского государства и отмену всех дискриминационных законов, введенных после переворота в 2014 году.

Названы цели России после окончания СВО. Об этом сообщает Life со ссылкой на главу службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Нарышкин отметил, что стратегические цели России останутся прежними даже после завершения конфликта. Условия мирного соглашения включают обязательное установление безъядерного нейтрального статуса Украины, а также демилитаризацию и денацификацию украинского государства и отмену всех дискриминационных законов, введенных после переворота в 2014 году.

По его словам, для достижения мира Украине необходимо установить ее безъядерный нейтральный статус, отменить дискриминационные законы и признать суверенитет России в существующих границах.