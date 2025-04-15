На Парад Победы в Москве приедут лидеры из 20 стран

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости. «День Победы — особенно важная дата в условиях возрождающегося нацизма в Европе, и Россия будет рада видеть в Москве более 20 лидеров государств и правительств, готовых разделить с ней эту памятную дату», — заявил он. Ранее сообщалось, что парадный расчет героев СВО примет участие в параде на Красной площади в День Победы.

На Парад Победы в Москве приедут лидеры из 20 стран. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«День Победы — особенно важная дата в условиях возрождающегося нацизма в Европе, и Россия будет рада видеть в Москве более 20 лидеров государств и правительств, готовых разделить с ней эту памятную дату», — заявил он.

Ранее сообщалось, что парадный расчет героев СВО примет участие в параде на Красной площади в День Победы.