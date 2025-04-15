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Малков поручил узнать, какие книги в библиотеках рязанцы читают чаще всего
Министр культуры отметила, что в 2025 году почти пять миллионов рублей выделили на комплектование книжных фондов в регионе. Конкурсный отбор провели в марте. По словам Рохлиной, новые книги получат все муниципальные образования с учетом рекомендаций минкультуры РФ. Малков спросил у нее можно ли узнать, какие книги чаще всего рязанцы берут читать. И дал поручение в течение месяца рассмотреть создание библиотечной системы, которая позволит получить эту информацию.

Глава региона Павел Малков поручил разработать систему, которая позволит узнать, какие книги в библиотеках пользуются популярностью, а какие «просто стоят на полках». Поручение министру культуры Рязанской области Елене Рохлиной сделали на заседании правительства во вторник, 15 апреля.

Министр культуры отметила, что в 2025 году почти пять миллионов рублей выделили на комплектование книжных фондов в регионе. Конкурсный отбор провели в марте. По словам Рохлиной, новые книги получат все муниципальные образования с учетом рекомендаций минкультуры РФ.

Малков спросил у нее можно ли узнать, какие книги чаще всего рязанцы берут читать. И дал поручение в течение месяца рассмотреть создание библиотечной системы, которая позволит получить эту информацию.

«Чтобы она была недорогой в эксплуатации, и удобной. Мы же не для галочки делаем, а чтобы люди читали эти книги», — отметил губернатор.