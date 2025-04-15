Главврачом рязанского кардиодиспансера стала Анастасия Филимонова

Анастасия Филимонова в 2007 году окончила РязГМУ по специальности «реаниматология», с 2009 по 2019 год повысила квалификацию по кардиологии и анестезиологии-реаниматологии. Работала в отделении неотложной кардиологии больницы № 11 Рязани. Ранее эту должность покинул Александр Данилов. Он руководил кардиодиспансером с 2017 года.

Главврачом рязанского кардиодиспансера стала Анастасия Филимонова. Об этом сказано на сайте медучреждения.

Анастасия Филимонова в 2007 году окончила РязГМУ по специальности «реаниматология», с 2009 по 2019 год повысила квалификацию по кардиологии и анестезиологии-реаниматологии. Работала в отделении неотложной кардиологии больницы № 11 Рязани.

Ранее эту должность покинул Александр Данилов. Он руководил кардиодиспансером с 2017 года.

Фото: больница № 11 Рязани.