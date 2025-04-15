Более 50% рязанцев рассказали, что начали искать подработку

Более половины (52%) опрошенных из Рязанской области в начале 2025 года сообщили, что рассматривают для себя поиск подработки помимо основного места трудоустройства в течение ближайших трех месяцев. Чаще всего потребность в подработке испытывают соискатели из профессиональной сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (60%), «Домашний, обслуживающий персонал» (58%), «Спорт, салоны красоты» и «Наука, образование» (по 56%, а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (54%).

Более 50% рязанцев рассказали, что начали искать подработку. Об этом пишет сервис hh.ru.

Более половины (52%) опрошенных из Рязанской области в начале 2025 года сообщили, что рассматривают для себя поиск подработки помимо основного места трудоустройства в течение ближайших трех месяцев.

Чаще всего потребность в подработке испытывают соискатели из профессиональной сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (60%), «Домашний, обслуживающий персонал» (58%), «Спорт, салоны красоты» и «Наука, образование» (по 56%, а также «Туризм, гостиницы, рестораны» (54%).