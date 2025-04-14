Жители рязанского многоквартирного дома пожаловались на затопленный фекалиями подвал

По словам жителей дома № 33 на улице Павлова, подвал затоплен канализацией уже несколько месяцев. «На первом этаже живет бабушка-инвалид, в квартире невозможно находиться. 4 месяца дом без управляющей компании и брать его на обслуживание никто не хочет, только исправно платежи куда-то уходят», — отметили рязанцы.