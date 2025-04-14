Врач рассказала россиянам, что такое правильный бодипозитив

По ее словам, здоровый бодипозитив означает лояльное отношение человека к своему телу, данному ему природой, и стремление его усовершенствовать. Соломатина считает, что приверженцы токсичного бодипозитива привлекают к своему движению других людей и призывают их к деградации.

Врач рассказала россиянам, что такое правильный бодипозитив. Об этом Газете.RU сообщила диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, здоровый бодипозитив означает лояльное отношение человека к своему телу, данному ему природой, и стремление его усовершенствовать.

Соломатина считает, что приверженцы токсичного бодипозитива привлекают к своему движению других людей и призывают их к деградации.