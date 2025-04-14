В Рязанской области заработала паромная переправа
Работа паромной переправы на автодороге «Елатьма — ТОО «Маяк — пос. Ласинский» в Касимовском районе восстановлена с 14 апреля. Отмечается, что переправа не работала в зимний период.
В Рязанской области заработала паромная переправа. Об этом сообщает региональный минтранс.
Работа паромной переправы на автодороге «Елатьма — ТОО «Маяк — пос. Ласинский» в Касимовском районе восстановлена с 14 апреля.
Отмечается, что переправа не работала в зимний период.