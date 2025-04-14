В Рязанской области выросло число травмирования людей на железной дороге

Отмечается, что количество происшествий с начала 2025 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2024 года с 6 до 8 случаев. Среди пострадавших — один несовершеннолетний. Напомним, 11 апреля на железной дороге в Рязани погибли две женщины за день.

В Рязанской области выросло число травмирования людей на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Отмечается, что количество происшествий с начала 2025 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2024 года с 6 до 8 случаев. Среди пострадавших — один несовершеннолетний.

Напомним, 11 апреля на железной дороге в Рязани погибли две женщины за день.