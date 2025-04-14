В Рязанской области подростку сломали глазницу в драке, семье отказали в возбуждении уголовного дела

Ребенок уехал на осенние каникулы к бабушке и дедушке в село Тырново, где 30 октября 2024 года на детской площадке произошел конфликт с другими детьми.

В Пронском районе 12-летнему мальчику сломали глазницу в драке, его семье отказали в возбуждении уголовного дела. Об этом РЗН. Инфо сообщила мать пострадавшего.

Ребенок уехал на осенние каникулы к бабушке и дедушке в село Тырново, где 30 октября 2024 года на детской площадке произошел конфликт с другими детьми.

«Самый старший из них, который избил моего сына, ударил ногой в пах другого мальчика. Тот упал и начал корчиться от боли. Мой ребенок подбежал, чтобы защитить его, но агрессор повалил школьника на землю и начал бить по лицу кулаками. Мой сын потом говорил, что все произошло так быстро, что не успел понять, как реагировать», — рассказала мать о причине конфликта.

Нападавший подросток пригрозил другим детям, что если они расскажут об инциденте взрослым, то «получат еще». Поэтому пострадавший соврал бабушке, что случайно ударился о скамейку. Однако позже его состояние ухудшилось, и он рассказал взрослым о том, что на самом деле произошло.

По словам матери мальчика, его рвало, он не мог передвигаться самостоятельно. В ОДКБ его госпитализировали с сотрясением мозга и «переломом нижней и медиальной стенок правой глазницы со смещением отломков и интерпозицией параорбитальной клетчатки».

«Если бы мы не попали в Москву в отделение челюстно-лицевой хирургии больницы имени Пирогова, я не знаю, что было бы. Каким-то чудом отправили документы, нам назначили операцию. Она длилась больше двух часов под общим наркозом; сейчас у ребенка стоят металлические пластины в глазу. Наш лечащий врач говорит, что нам крупно повезло сохранить зрение при такой травме», — поделилась родственница пострадавшего.

2 ноября родители написали заявление в ОМВД России по Пронскому району.

«Спустя несколько месяцев стало известно, что там работает родственник нападавшего мальчика. И именно ему дали вести наше дело», — рассказала мать подростка.

Родители позвонили в отделение. Сотрудник, который занимался расследованием, сообщил им о закрытии дела. При этом постановление об отказе в возбуждении уголовного дела пострадавшим так и не выдали. После этого они обратились к адвокату, а затем к СМИ для придания огласки делу.

Кроме того, 9 апреля мать написала заявление на имя руководителя Михайловского МСО СУ СК РФ по Рязанской области с просьбой возбудить уголовное дело [прим. ред. это отделение следкома обслуживает Пронский район]. Адвокат пострадавших настаивает на том, что действия 14-летнего нападавшего можно квалифицировать как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

12-летний мальчик был спортсменом, участвовал в «Лыжне России», занимал места. Теперь ему противопоказаны такие виды спорта, поделилась мать подростка.

В пресс-службе УМВД по Рязанской области сообщили РЗН. Инфо, что полицейские проводят проверку по факту случившегося.