В Рязанской области начала цвести мать-и-мачеха
Цветок заметили жители Ермиши. «Казалось бы, недавно здесь лежал снег, а теперь смотрю — мать-и-мачеха распустилась. Только-только солнышко пригрело, теплом дыхнуло — и вот какая красота. Рановато, вроде бы, но природу не обманешь», — отметила местная жительница.
В Рязанской области начала цвести мать-и-мачеха. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Цветок заметили жители Ермиши.
«Казалось бы, недавно здесь лежал снег, а теперь смотрю — мать-и-мачеха распустилась. Только-только солнышко пригрело, теплом дыхнуло — и вот какая красота. Рановато, вроде бы, но природу не обманешь», — отметила местная жительница.