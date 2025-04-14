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В Рязанской области начала цвести мать-и-мачеха
Цветок заметили жители Ермиши. «Казалось бы, недавно здесь лежал снег, а теперь смотрю — мать-и-мачеха распустилась. Только-только солнышко пригрело, теплом дыхнуло — и вот какая красота. Рановато, вроде бы, но природу не обманешь», — отметила местная жительница.

В Рязанской области начала цвести мать-и-мачеха. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Цветок заметили жители Ермиши.

«Казалось бы, недавно здесь лежал снег, а теперь смотрю — мать-и-мачеха распустилась. Только-только солнышко пригрело, теплом дыхнуло — и вот какая красота. Рановато, вроде бы, но природу не обманешь», — отметила местная жительница.