В Рязанской области 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля

ЧП произошло утром 11 апреля в поселке Милославское около дома № 2 по улице Октябрьская. По предварительной информации, 43-летний местный житель за рулем «ВАЗ 2114» наехал на ребенка. В результате происшествия пешеход получила травмы, ее госпитализировали.