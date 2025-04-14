Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
12°
Втр, 15
16°
Срд, 16
17°
ЦБ USD 84 -1.02 12/04
ЦБ EUR 96.22 1.62 12/04
Нал. USD 85.00 / 84.59 14/04 12:55
Нал. EUR 95.52 / 96.38 14/04 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
9 202
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
10 941
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
25 574
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
29 673
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля
ЧП произошло утром 11 апреля в поселке Милославское около дома № 2 по улице Октябрьская. По предварительной информации, 43-летний местный житель за рулем «ВАЗ 2114» наехал на ребенка. В результате происшествия пешеход получила травмы, ее госпитализировали.

В Рязанской области 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ЧП произошло утром 11 апреля в поселке Милославское около дома № 2 по улице Октябрьская. По предварительной информации, 43-летний местный житель за рулем «ВАЗ 2114» наехал на ребенка.

В результате происшествия пешеход получила травмы, ее госпитализировали.