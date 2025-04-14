В Рязанской области 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля
ЧП произошло утром 11 апреля в поселке Милославское около дома № 2 по улице Октябрьская. По предварительной информации, 43-летний местный житель за рулем «ВАЗ 2114» наехал на ребенка. В результате происшествия пешеход получила травмы, ее госпитализировали.
В Рязанской области 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
ЧП произошло утром 11 апреля в поселке Милославское около дома № 2 по улице Октябрьская. По предварительной информации, 43-летний местный житель за рулем «ВАЗ 2114» наехал на ребенка.
В результате происшествия пешеход получила травмы, ее госпитализировали.