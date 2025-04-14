В Рязани на Южном Промузле произошло серьезное ДТП

Авария случилась напротив дома № 6А. Судя по кадрам, в результате удара легковушку развернуло на середину проезжей части. Автомобиль получил сильные механические повреждения. На месте работает скорая помощь. По словам очевидцев, движение на дороге затруднено. Подробности происшествия неизвестны.