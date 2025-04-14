В Рязани мужчина потерял сознание на улице и разбил голову

Инцидент произошел 14 апреля возле ТЦ «Сорока». «Мужчина просто нес пакеты продуктов, его начало качать из стороны в сторону, после он упал и ударился головой», — рассказал очевидец. Пострадавшего госпитализировали.

В Рязани мужчина потерял сознание на улице и разбил голову. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Рязани и Области».

Инцидент произошел 14 апреля возле ТЦ «Сорока».

«Мужчина просто нес пакеты продуктов, его начало качать из стороны в сторону, после он упал и ударился головой», — рассказал очевидец.

Пострадавшего госпитализировали.