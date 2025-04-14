В России предложили запретить деятельность коллекторов
Инициативу внесут на рассмотрение Госдумы на фоне закредитованности жителей страны. «Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита», — говорится в пояснительной записке. Также заемщикам хотят дать срок в 10 дней с момента выдачи кредита, чтобы обратиться в финансовую организацию с требованием о запрете на привлечение третьих лиц для взыскания задолженности.
В России предложили запретить деятельность коллекторов. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.
Инициативу внесут на рассмотрение Госдумы на фоне закредитованности жителей страны.
«Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита», — говорится в пояснительной записке.
Также заемщикам хотят дать срок в 10 дней с момента выдачи кредита, чтобы обратиться в финансовую организацию с требованием о запрете на привлечение третьих лиц для взыскания задолженности.