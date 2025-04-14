В России предложили запретить деятельность коллекторов

Инициативу внесут на рассмотрение Госдумы на фоне закредитованности жителей страны. «Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита», — говорится в пояснительной записке. Также заемщикам хотят дать срок в 10 дней с момента выдачи кредита, чтобы обратиться в финансовую организацию с требованием о запрете на привлечение третьих лиц для взыскания задолженности.