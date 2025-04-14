В Липецкой области легковушка врезалась в столб, погибла девушка

В Липецкой области легковушка врезалась в столб, погибла девушка. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Трое подруг катались на машине. В какой-то момент водитель потеряла управление и въехала в опору ЛЭП.

Девушка, которая была за рулем, получила перелом костей таза, сотрясение, травму позвоночника и поясницы. 20-летняя пассажирка скончалась на месте, еще одну 24-летнюю подругу госпитализировали в реанимацию.