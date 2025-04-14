В Красноярском крае мать убила троих детей

В Красноярском крае мать убила троих детей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла в городе Канск. Тела 4-летней девочки и двоих мальчиков в возрасте 7 месяцев и 9 лет, с рублеными ранами в области головы и различных частях тела, были найдены в частном доме на улице Герцена.

По данным издания, после убийства женщина сама пришла к родителям и рассказала о случившемся. Тела детей нашел их дедушка.

В отношении 29-летней матери погибших детей возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.