В Калининграде мать оставила больных детей ради встреч с мужчиной, младенец умер

В Калининграде многодетная мать оставила больных детей ради встреч с мужчиной, младенец умер. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

28-летняя женщина не смогла отказаться романтических прогулок, несмотря на то, что ее детям диагностировали менингит. Трое несовершеннолетних остались на три дня с бабушкой. За это время восьмимесячный младенец умер.

В то же время мать в соцсетях уверяет, что любит своих детей.