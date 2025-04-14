Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
12°
Втр, 15
16°
Срд, 16
17°
ЦБ USD 84 -1.02 12/04
ЦБ EUR 96.22 1.62 12/04
Нал. USD 85.00 / 84.59 14/04 12:55
Нал. EUR 95.52 / 96.38 14/04 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
9 202
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
10 940
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
25 568
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
29 666
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Калининграде мать оставила больных детей ради встреч с мужчиной, младенец умер

В Калининграде многодетная мать оставила больных детей ради встреч с мужчиной, младенец умер. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости 18+".

28-летняя женщина не смогла отказаться романтических прогулок, несмотря на то, что ее детям диагностировали менингит. Трое несовершеннолетних остались на три дня с бабушкой. За это время восьмимесячный младенец умер.

В то же время мать в соцсетях уверяет, что любит своих детей.