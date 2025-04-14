Участники «Дома-2» из Рязани крестили ребенка
Девушка и ее муж Максим Евстропов живут в Рязани. Крещение состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Московском районе города. «Все сложилось лучшим образом. И церковь хорошая, и батюшка», — написала Самонина.
Участники «Дома-2» из Рязани крестили ребенка. Об этом сообщила Анна Самонина в своем Telegram-канале.
Девушка и ее муж Максим Евстропов живут в Рязани. Крещение состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Московском районе города.
«Все сложилось лучшим образом. И церковь хорошая, и батюшка», — написала Самонина.