Участники «Дома-2» из Рязани крестили ребенка

Девушка и ее муж Максим Евстропов живут в Рязани. Крещение состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Московском районе города. «Все сложилось лучшим образом. И церковь хорошая, и батюшка», — написала Самонина.