Три рязанские улицы останутся без холодной воды 15 апреля

В связи с ремонтными работами на водопроводе 15 апреля c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача ресурса по адресам: Михайловское шоссе, д. 234 корп.1, 236а, 236 б, 240 корп.1, 250 корп.1, 250 корп.2, с д. 232 по д. 266 (четная сторона) — частный сектор; ул. Военных автомобилистов, д. 4, 8, 11 — административные здания, д. 3 — АО «Рязань хлеб»; Михайловское шоссе, д. 248 (Магазин «Пятерочка»), 67 (Русская пивоваренная компания Хмелефф).