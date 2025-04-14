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Три рязанские улицы останутся без холодной воды 15 апреля
В связи с ремонтными работами на водопроводе 15 апреля c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача ресурса по адресам: Михайловское шоссе, д. 234 корп.1, 236а, 236 б, 240 корп.1, 250 корп.1, 250 корп.2, с д. 232 по д. 266 (четная сторона) — частный сектор; ул. Военных автомобилистов, д. 4, 8, 11 — административные здания, д. 3 — АО «Рязань хлеб»; Михайловское шоссе, д. 248 (Магазин «Пятерочка»), 67 (Русская пивоваренная компания Хмелефф).

Три рязанские улицы останутся без холодной воды 15 апреля. Об этом сообщил «Водоканал».

В связи с ремонтными работами на водопроводе 15 апреля c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача ресурса по адресам:

  • Михайловское шоссе, д. 234 корп.1, 236а, 236 б, 240 корп.1, 250 корп.1, 250 корп.2, с д. 232 по д. 266 (четная сторона) — частный сектор;
  • ул. Военных автомобилистов, д. 4, 8, 11 — административные здания, д. 3 — АО «Рязань хлеб»;
  • Михайловское шоссе, д. 248 (Магазин «Пятерочка»), 67 (Русская пивоваренная компания Хмелефф).