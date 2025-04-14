Трамп заявил, что ждет «очень хороших предложений» по Украине в скором времени

В понедельник, 14 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что скоро будут «очень хорошие предложения» по урегулированию конфликта на Украине. Ранее он заявил, что Байден и Зеленский могли предотвратить начало конфликта на Украине.

Трамп заявил, что ждет «очень хороших предложений» по Украине в скором времени. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 14 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что скоро будут «очень хорошие предложения» по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее он заявил, что Байден и Зеленский могли предотвратить начало конфликта на Украине.