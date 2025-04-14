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Рязанская фабрика вошла в топ-15 лучших брендов кондитерской отрасли России

Рязанская фабрика «Конфеста» вошла в топ-15 лучших брендов кондитерской отрасли России согласно федеральному рейтингу NTech-500. Рейтинг составлен по итогам прошлого года и основан на доле в суммарных продажах продуктов питания на российском рынке. Всего в отборе участвовало около 19 тыс. брендов из продуктовых сегментов повседневного спроса.

По словам заместителя правительства Рязанской области Юлии Шваковой, такой результат — не случайность, а итог системной и профессиональной работы команды предприятия. «Конфеста» не только увеличивает объемы, но и последовательно развивает производственные процессы. В начале 2025 года фабрика из Касимова вошла в федеральный проект «Производительность труда» в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», участниками которого уже являются более 100 предприятий Рязанской области. Подробная информация о ходе реализации проекта доступна на сайте производительность. рф.

Продукция фабрики представлена практически во всех крупных торговых сетях. «Конфеста» также уверенно осваивает внешние рынки: налажены поставки продукции в Китай, Турцию, Узбекистан и Казахстан.

«Благодарю коллектив фабрики за целеустремленность, высокие результаты и ответственное отношение к своему делу. Опыт таких предприятий показывает, что грамотно выстроенные процессы, внимание к качеству и использование мер государственной поддержки дают ощутимый эффект — и на уровне компании, и для экономики региона в целом», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.