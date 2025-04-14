Россиян предупредили о новой магнитной буре 16 апреля
Отмечается, что пик геомагнитной активности придется на 15:00 по московскому времени. Специалисты предупреждают, что возможны головные боли, скачки давления и повышенная утомляемость.
Россиян предупредили о новой магнитной буре 16 апреля. Об этом сообщает «Лента. ру».
Отмечается, что пик геомагнитной активности придется на 15:00 по московскому времени.
Специалисты предупреждают, что возможны головные боли, скачки давления и повышенная утомляемость.