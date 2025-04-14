Пенсионерка из Шацка отметила 90-летний юбилей

12 апреля жительнице села Кермись Шацкого района Раисе Косицыной исполнилось 90 лет. Она родилась в селе Кермись. После школы отправилась в Иваново, где стала водителем трамвая. Однако в 1958 году женщина вернулась в родное село. Там она начала работать дояркой в колхозе. Женщина неоднократно избиралась депутатом сельского совета и Шацкого районного совета. Награждена медалью «За трудовое отличие» — одной из высших оценок заслуг перед страной.

Пенсионерка из Шацка отметила 90-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

12 апреля жительнице села Кермись Шацкого района Раисе Косицыной исполнилось 90 лет.

Она родилась в селе Кермись. После школы отправилась в Иваново, где стала водителем трамвая. Однако в 1958 году женщина вернулась в родное село. Там она начала работать дояркой в колхозе.

Женщина неоднократно избиралась депутатом сельского совета и Шацкого районного совета. Награждена медалью «За трудовое отличие» — одной из высших оценок заслуг перед страной.