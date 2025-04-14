МТС обеспечила связью 34 населенных пункта Рязанской области

Рязань, РФ — ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении работ по расширению покрытия в 34 населенных пунктах Рязанской области. С начала года мобильная связь и интернет оператора стали доступны более чем 10 тысячам жителей отдаленных уголков региона.

В первом квартале 2025 года МТС обеспечила стабильной голосовой связью и 4G-интернетом на скорости до 150 Мбит/сек 34 населенных пункта в 15 районах Рязанской области. Доступ к услугам оператора появился у жителей Касимовского, Михайловского, Спасского, Шацкого, Шиловского и других районов региона. Во многих населенных пунктах, где теперь есть устойчивые интернет-соединение и голосовая связь, проживает меньше 500 человек.

«Для нас остается важным улучшать покрытие не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. От стабильных голосовой связи и интернета зависит, смогут ли жители позвонить близким, прочитать новости, узнать необходимую информацию — это напрямую влияет на качество жизни. Поэтому важно уделять внимание всем точкам на карте, устранять цифровое неравенство и способствовать тому, чтобы даже в отдаленных от областного центра местах пользователи не замечали разницы в скорости и качестве связи», — подчеркнул директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Покрытие МТС охватило важные инфраструктурные, культурные и туристические объекты поселений. Например, в селе Завидное Шацкого района, где стали доступны связь и интернет МТС, находится Желанновский краеведческий музей — один из старейших в Рязанской области. В его фондах хранятся 17 тысяч экспонатов, и ежегодно прикоснуться к истории края приезжают более 8 тысяч путешественников из Рязани и других городов России. В Спасском районе располагаются крупные фермерские хозяйства, специализирующиеся на полном цикле производства мяса и мясной продукции, которые могут теперь благодаря МТС внедрять в свою работу цифровые сервисы. Также в зоне покрытия МТС оказались железнодорожные пути, связывающие малые населенные пункты с районными центрами.

Ранее МТС объявила о старте проекта по обеспечению связью малых населенных пунктов Рязанской области в рамках программы устранения цифрового неравенства. Тогда компания впервые запустила связь стандарта LTE в селах Стубле Михайловского и Бастаново Сасовского района.