Известия: Россия и США вряд ли договорятся о прекращении огня на Украине к Пасхе

Переговоры Москвы и Вашингтона продолжаются только в двустороннем формате. Отмечается, что стороны вряд ли смогут достичь соглашения о прекращении боевых действий к 20 апреля, о котором ранее говорили в Белом доме. В экспертном сообществе полагают, что ключевые причины этого — недоговороспособность Украины, нарушение ею моратория на удары по энергетической инфраструктуре и стремление Дональда Трампа достичь быстрого прекращения огня без политического урегулирования.

Россия и США вряд ли договорятся о прекращении огня на Украине к Пасхе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам переговоры Москвы и Вашингтона продолжаются только в двустороннем формате.

Отмечается, что стороны вряд ли смогут достичь соглашения о прекращении боевых действий к 20 апреля, о котором ранее говорили в Белом доме. В экспертном сообществе полагают, что ключевые причины этого — недоговороспособность Украины, нарушение ею моратория на удары по энергетической инфраструктуре и стремление Дональда Трампа достичь быстрого прекращения огня без политического урегулирования.