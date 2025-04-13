В Рязани затопило подвал многоэтажки из-за забитой ливневой канализации

Отмечается, что ЧП произошло в доме по улице Братиславская, 17/2. «Стабильно раз в две недели забиваются уличные колодцы, обслуживание которых обязанность водоканала. Из-за этого затапливает канализацией подвал. Но самая большая проблема, в том, что на заявки специалисты приезжают через 2-3 дня, когда подвал уже полон.12.04 подали заявку, но никто не приехал», — написал автор.