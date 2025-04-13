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В Рязани «Нива» проехала на красный и чуть не устроила ДТП
Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 12 апреля, на перекрестке улицы Рязанской и Куйбышевского шоссе. На кадрах видно, что отчественный автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и чуть не врезался в машину.

В Рязани «Нива» проехала на красный и чуть не устроила ДТП. Об этом сообщается в группе ПУВР «ВКонтакте».

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 12 апреля, на перекрестке улицы Рязанской и Куйбышевского шоссе.

На кадрах видно, что отчественный автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и чуть не врезался в машину.