В Рязани «Нива» проехала на красный и чуть не устроила ДТП

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 12 апреля, на перекрестке улицы Рязанской и Куйбышевского шоссе. На кадрах видно, что отчественный автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и чуть не врезался в машину.

В Рязани «Нива» проехала на красный и чуть не устроила ДТП. Об этом сообщается в группе ПУВР «ВКонтакте».

Отмечается, что инцидент произошел в субботу, 12 апреля, на перекрестке улицы Рязанской и Куйбышевского шоссе.

На кадрах видно, что отчественный автомобиль проехал на запрещающий сигнал светофора и чуть не врезался в машину.