Железнодорожный переезд в Рязанской области будут закрывать два дня подряд

В связи ремонтом на железнодорожном переезде на автодороге Фролово — Лесной — Алехово в Шиловском районе закроют движение через железнодорожный переезд. График перекрытия: 14 апреля — с 8:00 до 9:30, с 12:00 до 13:00; 15 апреля — с 8:00 до 10:00, с 13:00 до 15:00.

Железнодорожный переезд в Рязанской области будут закрывать два дня подряд. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса в соцсетях.

Движение через железнодорожный переезд закроют на автодороге Фролово — Лесной — Алехово в Шиловском районе. Причина — ремонтные работы.

Перекрывать участок будут по следующему расписанию: