Власти поздравили рязанцев с Днем космонавтики

«Ровно 64 года назад началась новая эра в истории человечества. Юрий Гагарин совершил первый пилотируемый полет в космос, открыв дорогу к звездам. Наши земляки — Константин Эдуардович Циолковский, Владимир Федорович Уткин, Владимир Викторович Аксенов и многие другие внесли огромный вклад в развитие космонавтики», — отметил глава региона. Он поздравил с праздником всех, кто трудится в космической отрасли.

Губернатор региона Павел Малков поздравил рязанцев с Днем космонавтики. Соответствующий пост он опубликовал в соцсетях 12 апреля.

«Ровно 64 года назад началась новая эра в истории человечества. Юрий Гагарин совершил первый пилотируемый полет в космос, открыв дорогу к звездам.

Наши земляки — Константин Эдуардович Циолковский, Владимир Федорович Уткин, Владимир Викторович Аксенов и многие другие внесли огромный вклад в развитие космонавтики», — отметил глава региона.

Он поздравил с праздником всех, кто трудится в космической отрасли.