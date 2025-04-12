Вильфанд пообещал жителям Центральной России майское тепло
Во вторник, 15 апреля, начнется повышение температуры до 13-18 градусов днем, погода будет солнечной. В среду, четверг и пятницу температура воздуха ночью составит пять-десять градусов, а днем — 15-20. «Такая температура характерна для четвертой пятидневки мая, то есть температура будет на шесть градусов выше нормы», — уточнил метеоролог. Он добавил, что дождей не будет.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам майское тепло. Об этом он 12 апреля сообщил РИА Новости.
Отмечается, что майское тепло придет в центр европейской части России на следующей неделе.
Во вторник, 15 апреля, начнется повышение температуры до 13-18 градусов днем, погода будет солнечной.
В среду, четверг и пятницу столбики термометров ночью покажут отметки до +10 градусов, а днем — до +20.
«Такая температура характерна для четвертой пятидневки мая, то есть температура будет на шесть градусов выше нормы», — уточнил метеоролог.
Он добавил, что дождей не будет.