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В Рязанской области произошел пожар
Информация о пожаре поступила 11 апреля в 6:36. Загорелся жилой одноэтажный дом в деревне Алтухово Клепиковского района. Его тушили 14 человек и шесть единиц техники, в том числе инженерной. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила 11 апреля в 6:36. Загорелся жилой одноэтажный дом в деревне Алтухово Клепиковского района.

Его тушили 14 человек и шесть единиц техники, в том числе инженерной.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причиной пожара стал перегруз электросети.

Пострадавших нет.