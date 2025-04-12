В Рязанской области произошел пожар
Информация о пожаре поступила 11 апреля в 6:36. Загорелся жилой одноэтажный дом в деревне Алтухово Клепиковского района. Его тушили 14 человек и шесть единиц техники, в том числе инженерной. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
В Рязанской области произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Информация о пожаре поступила 11 апреля в 6:36. Загорелся жилой одноэтажный дом в деревне Алтухово Клепиковского района.
Его тушили 14 человек и шесть единиц техники, в том числе инженерной.
Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.
По предварительной информации регионального ГУ МЧС, причиной пожара стал перегруз электросети.
Пострадавших нет.