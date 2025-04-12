В Рязанской области горел жилой дом
Информация о пожаре поступила 10 апреля в 23:15. Загорелся дом в поселке Южный Милославского района. В тушении участвовали 11 человек и пять единиц техники. Площадь пожара составила 72 квадратных метра. Пострадавших нет.
В Рязанской области горел жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Информация о пожаре поступила 10 апреля в 23:15. Загорелся дом в поселке Южный Милославского района.
В тушении участвовали 11 человек и пять единиц техники.
Площадь пожара составила 72 кв. м.
Пострадавших нет.