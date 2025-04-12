В Рязани велосипедисты открыли сезон
В заезде приняли участие более 200 человек разных возрастов. Велопробег стартовал с территории кремлевского парка, а финишировал на Мюнстерской площади. В конце участников ждала викторина, а также розыгрыш призов и подарков.
В Рязани велосипедисты открыли сезон. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба горадминистрации.
В заезде приняли участие более 200 человек разных возрастов.
Велопробег стартовал с территории кремлевского парка, а финишировал на Мюнстерской площади.
В конце участников ждала викторина, а также розыгрыш призов и подарков.