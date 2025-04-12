В Рязани более 1000 человек вышли на субботник

Всего убрали около 990 кубометров различного мусора, сухостоя и древесных отходов. Также очистили прилотковую часть дорог на улицах Татарская, Маяковского, Мервинская. Тротуары привели в порядок на улицах Новоселов, Каширина (мост через р. Трубеж), Мервинская. Следующий субботник запланирован на 19 апреля.

В Рязани 12 апреля более 1000 человек вышли на субботник. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Всего убрали около 990 кубометров различного мусора, сухостоя и древесных отходов.

Также очистили прилотковую часть дорог на улицах Татарская, Маяковского, Мервинская. Тротуары привели в порядок на улицах Новоселов, Каширина (мост через р. Трубеж), Мервинская.

Следующий субботник запланирован на 19 апреля.