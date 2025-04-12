В России ретейлеры начали снижать цены на товары

Это произошло из-за укрепления курса рубля. В частности, на официальном сайте ЦУМа появилось уведомление о снижении цен на 12%. Кроме того, снижение стоимости товаров отмечается на Wildberries. Например, подешевели смартфоны китайских брендов. В Wildberries отметили, что ценообразование определяет только сам продавец. Там добавили, что наибольшее влияние колебание курсов валют оказывает на электронику (планшеты, смартфоны, наушники, умные часы).