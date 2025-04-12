Россияне сообщили о проблемах в работе WhatsApp*

В частности, наблюдаются проблемы с отправкой сообщений в групповые чаты. По данным Сбой. рф, первые жалобы начали поступать еще в начале дня. По статистике DownDetector, перебои возникли около 17:00 мск 12 апреля. Отмечается, что жалобы поступают из разных российских регионов. *принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией