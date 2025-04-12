Опубликован прогноз погоды на 13 апреля в Рязанской области
В регионе будет облачно. Временами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью местами прогнозируют налипание мокрого снега. На дорогах появится гололедица. Ветер будет западной четверти, до 10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3, +2°С, днем +3, +8°С.
Опубликован прогноз погоды на 13 апреля в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В регионе будет облачно. Временами ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью местами прогнозируют налипание мокрого снега. На дорогах появится гололедица.
Ветер будет западной четверти, до 10 м/с.
Температура воздуха ночью составит -3, +2°С, днем — +3, +8°С.