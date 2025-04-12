На Первомайском проспекте из-за ДТП образовалась пробка
ДТП произошло на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Столкнулись автобус и машина такси. Согласно данным сервиса «Яндекс карты», движение на участке дороги затруднено. Официальная информация уточняется.
12 апреля на Первомайском проспекте из-за ДТП образовалась пробка. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.
ДТП произошло на перекрестке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной. Столкнулись автобус и машина такси.
Согласно данным сервиса «Яндекс карты», движение на участке дороги затруднено.
Официальная информация уточняется.