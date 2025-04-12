На Московском шоссе засняли Chery с заклеенным номером
Автомобиль Chery Tiggo заметили на остановке около ТРЦ «Премьер». Водитель вышел из машины, заклеил номер и поехал дальше, рассказали очевидцы. Отметим, что, согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, водителя могут наказать штрафом в размере 5000 рублей или лишить водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
На Московском шоссе в Рязани засняли автомобиль с заклеенным номером. Кадры в редакцию РЗН. инфо 12 апреля прислали читатели.
Автомобиль Chery Tiggo заметили на остановке около ТРЦ «Премьер». Водитель вышел из машины, заклеил номер и поехал дальше, рассказали очевидцы.
Отметим, что, согласно части 2 статьи 12.2 КоАП РФ, водителя могут наказать штрафом в размере 5000 рублей или лишить водительских прав на срок от одного до трех месяцев.