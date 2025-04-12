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Mash: в России резко подорожают лимоны
Отмечается, что 8 апреля турецкие поставки за рубеж временно прекратились из-за неурожая. Потом вывоз разрешили, но из-за сложностей цена опта сравнялась с рыночной — 180 рублей. При условии наценки стоимость резко увеличится и составит 230 рублей за килограмм. Россия решила наладить параллельно поставки с Египтом, однако оттуда лимоны совершенно иного сорта — они более кислые и нередко зеленого цвета. При этом цена и на эти цитрусы возрастет до 180-200 рублей за килограмм из-за транспортировки.

В России лимоны подорожают на 25%, цена за килограмм составит 230 рублей. Об этом 12 апреля сообщил Mash.

Отмечается, что 8 апреля турецкие поставки за рубеж временно прекратились из-за неурожая. Потом вывоз разрешили, но из-за сложностей цена опта сравнялась с рыночной — 180 рублей.

При условии наценки стоимость резко увеличится и составит 230 рублей за килограмм.

Россия решила наладить параллельно поставки с Египтом, однако оттуда лимоны совершенно иного сорта — они более кислые и нередко зеленого цвета.

При этом цена и на эти цитрусы возрастет до 180-200 рублей за килограмм из-за транспортировки.

Лимоны самого высокого качества, как уточнили в публикации, — китайские, но они дороже — 350 рублей за килограмм.