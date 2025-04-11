Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 11
Сбт, 12
Вск, 13
ЦБ USD 85.02 -1.07 11/04
ЦБ EUR 94.6 -0.49 11/04
Нал. USD 86.25 / 86.40 11/04 10:00
Нал. EUR 95.36 / 96.60 11/04 10:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 2025 11:54
3 668
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
5 639
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
20 240
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
24 361
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки»
По данным аналитиков, зарплатные запросы соискателей Рязанской области выросли, но не обогнали предложения работодателей. Сейчас местные жители, которые ищут работу, хотят зарабатывать не менее 60 тысяч рублей в месяц — ровно столько же, сколько предлагают компании. На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала 2025 года зафиксировано в сфере транспорта и логистики: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 107 тысяч, то теперь на 26 тысяч меньше.

В Рязанской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки». Об этом 11 апреля сообщили аналитики hh.ru.

По данным исследования, сейчас средняя предлагаемая зарплата в Рязанской области достигла 60 тысяч рублей. С начала года потенциальные доходы местных жителей уменьшились на 1,1 тысяч рублей. Уточняется, что в первом квартале 2024 года в регионе наблюдался рост зарплатных предложений (+3,8 тысяч рублей).

Между тем, по данным аналитиков, зарплатные запросы соискателей Рязанской области выросли, но не обогнали предложения работодателей. Сейчас местные жители, которые ищут работу, хотят зарабатывать не менее 60 тысяч рублей в месяц — ровно столько же, сколько предлагают компании.

На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала 2025 года зафиксировано в сфере транспорта и логистики: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 107 тысяч, то теперь на 26 тысяч меньше.

Кроме того, более чем на 13 тысяч упала предлагаемая зарплата в вакансиях для рабочего персонала. В вакансиях сферы автобизнеса предлагаемые зарплаты сократились на 13 тысяч рублей.

Есть также ряд сфер (консалтинг, массмедиа, маркетинг, производство), где за три месяца уровень зарплат снизился. А вот максимальный рост дохода с начала года зафиксирован в вакансиях сферы добычи сырья (+8 тысяч), для администраторов (+7 тысяч), в секторе безопасности (+6 тысяч), а также в ИТ-отрасли (+5 тысяч).