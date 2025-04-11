В Рязанской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки»

По данным аналитиков, зарплатные запросы соискателей Рязанской области выросли, но не обогнали предложения работодателей. Сейчас местные жители, которые ищут работу, хотят зарабатывать не менее 60 тысяч рублей в месяц — ровно столько же, сколько предлагают компании. На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала 2025 года зафиксировано в сфере транспорта и логистики: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 107 тысяч, то теперь на 26 тысяч меньше.

В Рязанской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки». Об этом 11 апреля сообщили аналитики hh.ru.

По данным исследования, сейчас средняя предлагаемая зарплата в Рязанской области достигла 60 тысяч рублей. С начала года потенциальные доходы местных жителей уменьшились на 1,1 тысяч рублей. Уточняется, что в первом квартале 2024 года в регионе наблюдался рост зарплатных предложений (+3,8 тысяч рублей).

Между тем, по данным аналитиков, зарплатные запросы соискателей Рязанской области выросли, но не обогнали предложения работодателей. Сейчас местные жители, которые ищут работу, хотят зарабатывать не менее 60 тысяч рублей в месяц — ровно столько же, сколько предлагают компании.

На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала 2025 года зафиксировано в сфере транспорта и логистики: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 107 тысяч, то теперь на 26 тысяч меньше.

Кроме того, более чем на 13 тысяч упала предлагаемая зарплата в вакансиях для рабочего персонала. В вакансиях сферы автобизнеса предлагаемые зарплаты сократились на 13 тысяч рублей.

Есть также ряд сфер (консалтинг, массмедиа, маркетинг, производство), где за три месяца уровень зарплат снизился. А вот максимальный рост дохода с начала года зафиксирован в вакансиях сферы добычи сырья (+8 тысяч), для администраторов (+7 тысяч), в секторе безопасности (+6 тысяч), а также в ИТ-отрасли (+5 тысяч).