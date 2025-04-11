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В Рязанской области выбрали учителя года
Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2025» стала педагог начальных классов Мурминской школы Екатерина Иванова. Отмечается, что по итогам конкурсных испытаний она набрала самое большое количество баллов, ее стаж составляет порядка 13 лет. Екатерина Федоровна представит Рязанскую область на Всероссийском этапе конкурса.

В Рязанской области выбрали учителя года. Об этом написала пресс-служба областного минобра.

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2025» стала педагог начальных классов Мурминской школы Екатерина Иванова.

Отмечается, что по итогам конкурсных испытаний она набрала самое большое количество баллов, ее стаж составляет порядка 13 лет. Екатерина Федоровна представит Рязанскую область на Всероссийском этапе конкурса.

Фото: Министерство образования Рязанской области.