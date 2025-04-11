В Рязанской области выбрали учителя года

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2025» стала педагог начальных классов Мурминской школы Екатерина Иванова. Отмечается, что по итогам конкурсных испытаний она набрала самое большое количество баллов, ее стаж составляет порядка 13 лет. Екатерина Федоровна представит Рязанскую область на Всероссийском этапе конкурса.