В Рязанской области в выходные пройдут масштабные рейды ГАИ

Полицейские будут пресекать нарушения различных правил дорожного движения. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения сообщать о водителях, которые противоправно ведут себя на дороге. Информацию можно передать по телефону 112, а также разместить материалы и обращение на официальном сайте Госавтоинспекции.