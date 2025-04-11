В Рязанской области полицейские нашли на трассе ребенка с двумя собаками

Отмечается, что старший инспектор ДПС Александр Козицкий и инспектор ДПС Валерий Костин заметили на обочине в Спасском районе силуэт ребенка. Полицейские остановились и увидели, что рядом с ребенком находятся две собаки. Они выяснили, что школьница вместе со своими домашними животными отправилась гулять и решила проложить свой маршрут по тому направлению дороги, откуда ее папа возвращается домой с работы. Однако во время прогулки одну из собак задела проезжающая мимо машина.

В Рязанской области полицейские нашли на трассе ребенка с двумя собаками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что старший инспектор ДПС Александр Козицкий и инспектор ДПС Валерий Костин заметили на обочине в Спасском районе силуэт ребенка. Полицейские остановились и увидели, что рядом с ребенком находятся две собаки.

Они выяснили, что школьница вместе со своими домашними животными отправилась гулять и решила проложить свой маршрут по тому направлению дороги, откуда ее папа возвращается домой с работы.

Однако во время прогулки одну из собак задела проезжающая мимо машина. Водитель транспортного средства не остановился. Девочка двигаться дальше не стала, чтобы не бросать питомца.

В это время родители начали поиски девочки, поскольку к оговоренному времени она домой не пришла. Полицейские доставили школьницу и ее домашних животных до дома и передали матери.